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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Halife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye’nin yerel ekonomik kalkınmasında öncü rol oynayan Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ORDUSİAD), toplumsal sorumluluk vizyonu çerçevesinde sağlık altyapısına dev bir katkıda bulundu.

ORDUSİAD, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne modern tıbbi cihaz desteği sağlayarak bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Başhekim Prof. Dr. Ali Yılmaz’dan Plaketli TTeşekkü Anlamlı bağışın ardından ORDUSİAD Başkanı Vehbi Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Hastane yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, sağlık hizmetlerine sunulan stratejik katkılar dolayısıyla ORDUSİAD yönetimine teşekkür plaketi takdim edildi.

"HİZMET KALİTESİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK"

Ziyarette konuşan Başhekim Prof. Dr. Ali Yılmaz, iş dünyasının sağlık sektörüne verdiği desteğin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, "Sağlık altyapımızın güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen bu değerli destek, hastalarımıza sunduğumuz tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesine çok önemli katkılar sağlayacaktır.

ORDUSİAD Başkanı Vehbi Yüksel’e ve şahsında tüm yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İŞ DÜNYASINDAN TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

ORDUSİAD Başkanı Vehbi Yüksel ise iş dünyasının sadece ekonomik büyümeden ibaret olmadığını, toplumsal refahı artırmanın da temel görevleri arasında yer aldığını belirtti. Yüksel, sağlık alanındaki desteklerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Bu anlamlı destek, Türk iş dünyasının yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, sosyal ve toplumsal gelişimin de en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.