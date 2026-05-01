Ordu’nun Aybastı ilçesinde, Korgan ve Perşembe Yaylaları’nın hemen yanı başında yürütülen altın madeni sondaj çalışmaları, bölge halkı ile şirketi karşı karşıya getirdi.

Sözcü'den Bahar Kuşun haberine göre; iş insanı Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’nın iştiraki olan Taşzemin tarafından sürdürülen faaliyetlere karşı, yöre sakinleri doğasını, suyunu ve yaşam alanlarını korumak amacıyla hem sahada hem de hukuk önünde yoğun bir mücadele veriyor.

KÖYLÜYE "10 MİLYON DOLARLIK" ZARAR SUÇLAMASI

Maden projesine karşı çıkan köylüler, akademik raporlar eşliğinde yargıya başvurup çevre nöbeti başlatırken; maden şirketi de protestolara katılanlar hakkında şikayetçi oldu. Şirket yetkilileri, eylemler sırasında şantiye yolundaki karot sandıklarının tekmelendiğini ve 150 sandığın zarar gördüğünü iddia ederek, oluşan zararın 10 milyon dolar olduğunu öne sürdü. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise iddialara yanıt vererek, sadece yol kenarındaki karotların yerinin değiştirildiğini, buna karşın astronomik bir tazminat talebiyle baskı kurulmak istendiğini belirtti.

JANDARMA KORUMASINDA SONDAJ HIZLANDI

8 Mayıs’ta yapılacak bilirkişi keşfi öncesinde şirketin bölgedeki yol açma ve sondaj çalışmalarına hız verdiği ifade ediliyor. Valilik izniyle yürütülen faaliyetler kapsamında 220 noktada sondaj planlanırken, yaklaşık 2 bin hektarlık alanın girişlere kapatıldığı bildirildi.

Bölgedeki durumu aktaran ORÇEV Başkanı Gönül, yaylalara girişin bir ay süreyle yasaklandığını ve yüzlerce jandarmanın bölgeyi kordon altına aldığını dile getirdi. Kendi topraklarına, evlerine ve hayvanlarına ulaşamayan köylüler, "Yapılan iş yasal olsa jandarma korumasına neden ihtiyaç duyulur?" diyerek duruma tepki gösteriyor.