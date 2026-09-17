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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Altınordu Belediyesi iş birliği ve Ordu Üniversitesi’nin akademik desteğiyle yürütülen Ordu Teknoloji Merkezi projesi KOSGEB’den resmi kuruluş onayını aldı. Kuruluş Desteği başvurusu desteklenmeye hak kazanırken merkeze “TEKMER” adı kullanım hakkı verildi. Karadeniz Bölgesi’nin ilk TEKMER’i olacak merkez, Ordu TEKMER’in 2027 yılının ilk çeyreğinde girişimcilere kapılarını açması hedefleniyor.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Altınordu Belediyesi iş birliğiyle Ordu Teknoloji Merkezi – Ordu TEKMER, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından resmen desteklenmeye hak kazandı.

2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren devam eden ön başvuru, saha çalışmaları, fizibilite ve iş planı hazırlıkları, kurumlar arası protokoller, teknik incelemeler ve KOSGEB değerlendirme süreçlerinin ardından Ordu TEKMER için kuruluş aşamasına geçildi. Ordu, yalnızca kent için değil, Karadeniz Bölgesi’nin teknoloji girişimciliği ekosistemi açısından da yeni bir dönemin kapısını açmış oldu.

ORDU’NUN TEKMER YOLCULUĞUNDA YENİ AŞAMA

Ordu TEKMER süreci, kentin teknoloji girişimciliği alanındaki mevcut kapasitesinin geliştirilmesi ve girişimcilerin Ordu’da desteklenebileceği kurumsal bir ekosistem oluşturulması hedefiyle başlatıldı.

Sürecin ilk aşamasında OTSO ve Altınordu Belediyesi arasında oluşturulan iş birliğinin ardından KOSGEB’e yapılan ön başvuru olumlu sonuçlandı. Ardından kurulacak merkezin iş modeli, fiziki yapısı, girişimcilere sunacağı hizmetler, sürdürülebilirlik modeli ve bölgesel odak alanlarının belirlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

2027’NİN İLK ÇEYREĞİNDE KAPILARINI AÇMASI HEDEFLENİYOR

Resmi onayın ardından Ordu TEKMER için artık uygulama ve faaliyete geçiş dönemi başlayacak.

Merkezin fiziki ve teknolojik altyapısının tamamlanması ve ilk girişimci programlarının hazırlanmasının ardından Ordu TEKMER’in 2027 yılının ilk çeyreği itibarıyla girişimlere ev sahipliği yapmaya başlaması hedefleniyor.

Merkez, klasik bir ofis ve çalışma alanının ötesinde; fikir aşamasından şirketleşmeye ve ticarileşmeye kadar farklı gelişim aşamalarındaki girişimcilere hizmet veren bütüncül bir teknoloji girişimciliği merkezi olarak yapılandırılacak.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ ORDU’DA KURABİLECEĞİ İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, resmi kuruluş onayının uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ordu TEKMER için resmi kuruluş onayımızı almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sürecin en başından itibaren meseleye yalnızca bir bina ya da yeni bir kurum kazandırmak olarak bakmadık. Gençlerimize ve girişimcilerimize ‘Ordu’da kalın’ demenin ötesine geçerek; burada üretebilecekleri, fikirlerini geliştirebilecekleri, şirketlerini kurabilecekleri, yatırımcılarla buluşabilecekleri ve geleceklerini inşa edebilecekleri imkanları oluşturmak istiyoruz. Ordu’nun tarım, gıda ve turizm gibi güçlü olduğu alanları teknoloji, yazılım ve dijitalleşmeyle buluşturarak kentimizin ekonomik yapısını da geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.”

Tepe, 2027 yılına ilişkin hedefleri de paylaşarak şöyle devam etti:

“Bu başarının arkasında ciddi bir emek ve güçlü bir kurumlar arası iş birliği var. Şimdi kuruluş sürecinden uygulama dönemine geçiyoruz. 2027’nin ilk çeyreğinde Ordu TEKMER’i girişimcilerimizle buluşturmayı ve ilk programlarımızı başlatmayı hedefliyoruz. Karadeniz’in ilk TEKMER’ini Ordu’da hayata geçirirken yalnızca bugüne değil, şehrimizin önümüzdeki yıllardaki ekonomik ve teknolojik geleceğine yatırım yapıyoruz.”

“İŞ DÜNYAMIZ İÇİN TEKNOLOJİYE VE YENİ PAZARLARA AÇILAN BİR KAPI OLACAK”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, KOSGEB’in kuruluş onayıyla birlikte projenin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“İlk günden itibaren hedefimiz Ordu’da teknoloji ve girişimcilik alanında kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. Uzun bir hazırlık, fizibilite ve değerlendirme sürecinin ardından aldığımız kuruluş onayıyla artık planlamadan uygulamaya geçiyoruz. Ordu TEKMER’i yalnızca yeni girişimlerin değil, sanayicimizin ve KOBİ’lerimizin de teknolojiyle buluşacağı bir merkez olarak görüyoruz. Girişimcilerimizi iş dünyasıyla, yatırımcılarla ve finansman ağlarıyla buluştururken işletmelerimizin dijital dönüşümüne ve yeni teknolojilere erişimine de katkı sağlayacağız.”

Karlıbel, Ordu TEKMER’in bölgesel hedeflerine de dikkat çekerek:

“Hedefimiz tabelası olan bir merkez değil; girişimlerin doğduğu, büyüdüğü, yatırım aldığı, ticarileştiği ve ihracata yöneldiği yaşayan bir ekosistem oluşturmak. İş dünyamızın üretim ve pazar tecrübesini yerel yönetimimizin kapasitesiyle buluşturarak Karadeniz’in ilk TEKMER’ini güçlü ve sürdürülebilir bir model haline getirmek istiyoruz. Ordu TEKMER’in zaman içerisinde yalnızca ilimize değil, çevre illere de hizmet veren bölgesel bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olacağına inanıyoruz.”

MEVCUT KOBİ’LER İÇİN DE BİR FIRSAT ALANI OLACAK

Ordu TEKMER’de oluşturulacak modelin merkezinde özellikle gençler, teknoloji girişimcileri, üniversite öğrencileri ve mezunları ile yenilikçi projeler geliştiren işletmeler yer alacak.

Ortak çalışma ve girişimci ofisleri, eğitim ve toplantı alanları, mentorluk programları, girişimcilik eğitimleri, yatırımcı-girişimci buluşmaları, Demo Day etkinlikleri, üniversite-sanayi iş birlikleri ve hızlandırma programlarının merkezin temel faaliyetleri arasında yer alması hedefleniyor.

Merkezin bir başka önemli işlevi ise Ordu’daki mevcut KOBİ’lerle teknoloji girişimleri arasında bağ kurmak olacak. Böylece geliştirilen yeni teknolojilerin şehirdeki işletmelerde uygulanması, sanayinin dijital dönüşümünün desteklenmesi ve girişimlerin ilk müşterilerine ulaşabilmesi için yeni iş birliklerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Ordu TEKMER bünyesinde kabul edilen teknoloji odaklı girişimler, merkezin sağlayacağı fiziksel altyapı ve programların yanı sıra ilgili mevzuat kapsamında çeşitli destek ve teşvik mekanizmalarından yararlanabilecek.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında şartları sağlayan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnası gibi avantajlar bulunuyor. Uygulanacak teşviklerin kapsamı, girişimin ve faaliyetin ilgili mevzuattaki şartları sağlamasına göre belirlenecek.

Ordu TEKMER’in faaliyete geçmesiyle birlikte Ordu’da teknoloji girişimciliğinin kurumsal bir yapıya kavuşmasının yanı sıra, Karadeniz Bölgesi’ndeki girişimciler, üniversiteler, iş dünyası ve yatırımcılar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor