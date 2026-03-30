Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Altınordu Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Ordu Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi (TEKMER) için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB’in güçlü destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında, Ordu heyeti İstanbul’un teknoloji ekosistemini mercek altına aldı.

İSTANBUL’UN TEKNOLOJİ DEVLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Altınordu Belediye İlçe Başkanı Ulaş Tepe ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Türkiye’nin girişimcilik hafızasını oluşturan en önemli merkezleri ziyaret etti. Ziyaret programı kapsamında; APY TEKMER, The Hood TEKMER, Startgate ve Arel TEKMER gibi başarılı kuluçka merkezlerinin işleyiş modelleri, yatırım ağları ve girişimcilere sundukları fiziksel olanaklar yerinde incelendi. Sektör temsilcileri ve merkez yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, Ordu’da kurulacak merkezin sürdürülebilir ve bölge ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıda olması için stratejik fikir alışverişinde bulunuldu.

GİRİŞİMCİLERE "VERGİ CENNETİ" VE TAM DESTEK MÜJDESİ

Kurulacak olan TEKMER, sadece bir ofis alanı değil, Ordu ekonomisini dijital çağa taşıyacak dev bir teşvik merkezi olacak. TEKMER statüsüyle birlikte girişimciler ve teknoloji odaklı işletmeler şu imkanlara sahip olacak:

Tam Vergi Muafiyeti: Ar-Ge ve tasarım projelerinde %100 indirim imkanı.

İstihdam Desteği: Gelir vergisi stopaj teşviki ve SGK işveren hissesi desteği ile personel maliyetlerinde büyük avantaj.

Gümrük ve Damga Vergisi İstisnası: İthal edilecek teknolojik ekipmanlarda gümrük vergisi muafiyeti.

Eğitim ve Mentorluk: KOSGEB destekleriyle kapasite geliştirme, profesyonel danışmanlık ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı.

BAŞKAN ULAŞ TEPE: "GENÇLERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ziyaretlerle ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Bu ziyaretlerde girişimcilik ekosistemlerini, kuluçka ve hızlandırma süreçlerini, yatırımcı ilişkilerini, sürdürülebilir işletme modellerini detaylı şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Amacımız, Ordu’nun dinamiklerine en uygun, sürdürülebilir ve güçlü bir TEKMER modelini ortaya koymak.

ORDU’NUN YARINLARINA YAPILAN GÜÇLÜ YATIRIM

Bu süreçte yalnızca iyi örnekleri incelemekle kalmıyor, aynı zamanda bu merkezlerle iş birliği ve ağ oluşturma süreçlerini de başlatıyoruz. Ordu’da kuracağımız merkez girişimciler için bir kuluçka alanı, yeni nesil teknolojilerin üretildiği bir merkez, üniversite, sanayi ve kamu iş birliğinin kesişim noktası olacak. Gençlerimizin fikirlerini hayata geçirmek için başka şehirlere gitmek zorunda kalmadığı, Ordu’nun teknoloji üreten bir şehir haline geldiği bir geleceğe ulaşması için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız Ordu’nun yarınlarına yapılan güçlü bir yatırımdır.”