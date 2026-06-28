Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin ihtiyaç duyulan noktalarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları konfora kavuşturuluyor. Bu kapsamda Gürgentepe-Gölköy ilçelerinin bağlantı hattında bulunan Tikenlice Mahallesi’nde çalışan ekipler 1,6 kilometrelik güzergahta asfalt çalışması yapıyor.

Bölgelerinde yapılan asfalt çalışmasını memnuniyet ile karşılayan Tikenlice Mahallesi Muhtarı Erkan Kır ile vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, yolun tamamlanmasıyla ulaşımın hem daha güvenli hem de daha hızlı hale geleceğini söylediler.

Gürgentepe ile Gölköy arasında alternatif ve daha kısa ulaşım sağlayan yol, tamamlandığında bölge halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunacak.