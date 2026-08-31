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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Oryantiring Ordusu Spor Kulübü sporcuları Başak Yılmaz ve Sinan Atakan Şahin, yeniden Milli Takıma seçilerek Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası için Sırbistan’a hareket etti.

BOLU’DAKİ SEÇMEYİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Ordu’nun oryantiring kulüplerinden Oryantiring Ordusu Spor Kulübü, iki sporcusunun yeniden Milli Takıma seçilmesinin gururunu yaşıyor. Kulübün başarılı sporcuları Başak Yılmaz ve Sinan Atakan Şahin, 16 Ağustos Pazar günü Bolu’da gerçekleştirilen 3000 metre seçme yarışını başarıyla tamamladı.

İki sporcu, elde ettikleri sonuçların ardından 2-6 Eylül tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası için yeniden Milli Takıma seçildi.

MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILDILAR

Seçme yarışının ardından Milli Takım kampına dahil olan Başak Yılmaz ve Sinan Atakan Şahin, Bolu’da gerçekleştirilen ve bir hafta süren kamp çalışmalarında şampiyona hazırlıklarını sürdürdü.

Bir haftalık kampın ardından üç günlük dinlenme sürecine giren Ordulu milli sporcular, ikinci etap kamp çalışması ve ardından gerçekleştirilecek Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası için 28 Ağustos’ta Milli Takım ile birlikte Sırbistan’a hareket etti.

ORDU’YU VE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEKLER

Milli formayla Sırbistan’da mücadele edecek Başak Yılmaz ve Sinan Atakan Şahin, uluslararası şampiyonada hem Türkiye’yi hem de Ordu’yu temsil edecek. Oryantiring Ordusu Spor Kulübü de iki sporcusuna şampiyonada başarılar dileyerek milli gururu paylaştı.