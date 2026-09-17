Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan yeşil altında hasat sezonunun sonuna gelinirken, Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinden Gölköy'e bağlı Çetilli Mahallesi'nde üreticiler zorlu hava şartlarına göğüs gerdi.

Bölgede etkili olan sağanak yağışa aldırmadan bahçeye giren fındık üreticileri, sezonun son ürünlerini toplamak için yoğun bir mesai harcadı."Yağmurlu Havada Çalışmaya Alışkınız"Çetilli Mahallesi'nde uzun yıllardır fındık üreticiliği yapan Erson Yazan, bölgenin zorlu iklim şartlarına rağmen üretimi aksatmadıklarını belirtti.

Karadeniz'in değişken hava koşullarında üretim yapmanın zorluklarına değinen Yazan, şu ifadeleri kullandı:"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yağmurlu havada fındık toplamaya alışkınız. Zorlu bir sezonu daha geride bıraktık.

Çok şükür bu yılki son bahçemizi de bitirerek hasadımızı tamamladık. Allah tekrarına kavuşmayı nasip etsin.

"68 Mevsimlik İşçiyle Yoğun MesaiYüksek kesimlerde hasat döneminin kısa sürdüğünü ve bu yüzden hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yazan, bölge ekonomisine ve istihdama sağladıkları katkıya da dikkat çekti.

Hasat dönemini sorunsuz atlatmak için dışarıdan işçi desteği aldıklarını belirten üretici, "Bu yıl hasat döneminde dışarıdan gelen 68 mevsimlik fındık işçisini istihdam ederek çalışmalarımızı tamamladık.

Hem ürünümüzü zamanında topladık hem de işçilerimizle kazasız belasız bir sezonu geride bıraktık" diyerek sözlerini noktaladı.

Toplanan fındıklar, patozlama ve kurutma işlemlerinin ardından pazara indirilmek üzere çuvallara girmeye başladı.