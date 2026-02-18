

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

YEDAŞ, Ordu’yu enerjide dünya standartlarına taşıyacak 2026–2030 yatırım programını ilan etti. "Geleceğin enerji altyapısını inşa etme" vizyonuyla hayata geçirilen 15 Milyar TL’lik dev bütçe; kesintisiz enerji, tam dijitalleşme ve proaktif müdahale dönemini resmen başlatıyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Ordu’nun enerji altyapısını daha modern, dayanıklı ve akıllı bir yapıya dönüştürecek stratejik hamlesini açıkladı. 15 Milyar TL’yi aşan bu devasa kaynak; şebeke yenilemeden kapasite artışına, yeni dağıtım trafo merkezlerinden yeraltı kablo projelerine ve ileri teknoloji dijital izleme sistemlerine kadar operasyonun her alanına nüfuz edecek.

KESİNTİLERE GEÇİT YOK: "PROAKTİF" BAKIM SEFERBERLİĞİ

Yatırım hamlesi, sadece yeni tesislerle sınırlı kalmıyor. Kapsamlı bir bakım programıyla; arıza önleyici periyodik bakımlar, havai hat ve direk kontrolleri, trafo revizyonları, izolasyon iyileştirmeleri ve hat altı budama faaliyetleri aralıksız sürdürülecek. Bu çalışmalarla, iklim kaynaklı risklerin minimize edilmesi ve enerji arz güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

RAKAMLARLA ORDU’NUN ENERJİ GÜCÜ: 400 PERSONEL, 23 BİN KİLOMETRE HAT

YEDAŞ, Ordu genelinde yaklaşık 800 bin kişiye hizmet sunarken devasa bir altyapıyı yönetiyor. Yıllık toplam 1,3 TWh tüketimin gerçekleştiği şehirde; 23 bin kilometreyi aşan hat uzunluğu, 4 bini aşkın trafo ve 200 bin aydınlatma armatürü bulunuyor. Tüketim profilinde ise %47 mesken, %28 ticarethane ve %17 sanayi payı dikkat çekiyor. 400’ü aşkın uzman personel, engebeli coğrafya ve zorlu iklim koşullarına rağmen 7/24 esasıyla arz güvenliğini sağlıyor.

KESİNTİ SÜRELERİNDE DEVRİM: 2030 HEDEFİ TARİHİ REKOR

YEDAŞ’ın teknoloji yatırımları, vatandaşın yaşam kalitesine doğrudan yansıyor. 2019 yılında müşteri başına yıllık 2.837 dakika olan kesinti süresi, 2025 itibarıyla 800 dakikaya kadar çekildi. Şirketin 2030 hedefi ise bu rakamı 510 dakikaya indirerek kesintisiz enerji hayalini gerçeğe dönüştürmek. Kesinti sayısı (SAIFI) ise 33,7’den 14,4’e düşürülürken, yeni hedef yıllık sadece 7,7 olarak açıklandı.

AGİS DEVRİMİ: SİZ ARAMADAN EKİPLER SAHADA

Dijitalleşme yatırımlarıyla "veri temelli" yönetim modeline geçildi. Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) sayesinde şebekenin %99’u anlık izlenebilir hale geldi. Bu sistemle arızalar, vatandaştan ihbar gelmeden tespit edilip ekipler hızla bölgeye sevk ediliyor. Ayrıca sokak aydınlatmaları %100 dijital altyapı ile yönetilirken, OSOS haberleşme oranı %99’a ulaşarak operasyonel şeffaflık sağlandı.

BARIŞ DEMİR: “ORDU’YU GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Beraberinde YEDAŞ Bölge Koordinatörü Emin Uğur Asan ve YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk ile Ordu’da basın mensupları ile bir araya gelen YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir şu bilgileri verdi:

“Ordu’nun enerji altyapısını daha güçlü ve daha dayanıklı hale getirmek amacıyla 15 Milyar TL’yi aşan yatırım ve bakım programını hayata geçiriyoruz. Amacımız, Ordu’nun gelişen enerji ihtiyacını uzun vadeli ve sürdürülebilir bir altyapıyla karşılamak. 800 bin vatandaşımıza 7/24 hizmet sunuyoruz; hedefimiz daha az kesinti yaşanan, daha güvenli ve verimli bir enerji sistemini Ordu’da kalıcı hale getirmektir.”

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ İÇİN TAM HAZIRLIK

YEDAŞ, 2030 vizyonuyla elektrikli araçların yaygınlaşması, ısı pompası kullanımının artması ve yeni nesil sanayi teknolojilerine şimdiden hazır. Kapasite artırımı ve dijital izleme altyapısıyla, bölgenin değişen elektrik tüketim profilini karşılayacak öncü çalışmalar Ordu genelinde hayata geçirilmeye devam ediyor.