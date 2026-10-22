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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Genç İş İnsanları Derneği (OGİD) yönetimi, OTSO Başkanı A. Levent Karlıbel’i ziyaret etti. Görüşmede Ordu’nun ekonomisi, turizmi ve geleceğine yönelik iş birliği mesajları öne çıktı.

OGİD’DEN OTSO’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ordu Genç İş İnsanları Derneği (OGİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Şaşmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette OGİD heyetini, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necdet Yüce ile Yönetim Kurulu Üyeleri Anıl Torun, Akın Şahin, Abdullah Titiz ve Emre Yılmaz ağırladı.

ORDU’NUN GELECEĞİ İÇİN ORTAK ADIMLAR

Gerçekleşen görüşmede, OTSO ile OGİD arasında bugüne kadar sürdürülen iş birliğinin yeni dönemde de devam edeceği vurgulandı.

Ordu’nun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmak, kentin turizm potansiyelini daha ileriye taşımak ve geleceğine değer katacak ortak projeleri hayata geçirmek amacıyla birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

İŞ BİRLİĞİ YENİ DÖNEMDE DE SÜRECEK

Ziyaret, Ordu iş dünyasının farklı kesimleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak çalışmaların sürdürülmesi açısından önemli bir buluşma oldu.

OTSO Başkanı A. Levent Karlıbel, nazik ziyaretlerinden dolayı OGİD Başkanı Mete Şaşmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.