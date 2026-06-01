Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Aybastı ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Karamanlı Mahallesi’nde seyir halinde bulunan bir araç, ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki fındık bahçesine yuvarlandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.