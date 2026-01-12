Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da afet ve acil durumların "sessiz kahramanları" olan TRAC gönüllüleri, 2019 yılında yıkılan binalarının yerine yenisinin yapılmasını bekliyor. TRAC Genel Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Güneş, "Afetlerde GSM sistemleri kilitlenir, tek çare telsizdir" diyerek Afet Haberleşme Eğitim Merkezi’nin aciliyetine dikkat çekti.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Ordu Şubesi, olası afetlerde kesintisiz iletişimi sağlamak adına büyük bir özveriyle çalışırken, fiziksel imkansızlıklarla mücadele ediyor. 2019 yılında yol genişletme çalışmaları nedeniyle binası yıkılan dernek, 7 yıldır faaliyetlerini kamu kurumlarının salonlarında sürdürmeye çalışıyor.

7 YILLIK BİNA ÇİLESİ: EĞİTİMLER AKSIYOR

Uzun yıllar Soya Kavşağı’nda hizmet veren TRAC binasının yıkılmasının ardından yeni hizmet binası projesi bir türlü tamamlanamadı. TRAC Ordu Şubesi Başkanı ve TRAC Genel Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Güneş, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelere rağmen sürecin tamamlanmadığını belirterek; gönüllü eğitimi, gençlerin bilinçlendirilmesi ve koordinasyon için merkezin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"GSM ÇÖKER, TELSİZ HAYAT KURTARIR"

Hüdaverdi Güneş, afet anlarında yaşanan en büyük sorunun iletişim altyapısının çökmesi olduğunu hatırlattı. Güneş, telsiz haberleşmesinin önemini şu sözlerle anlattı:

"GSM ve internet altyapıları kişisel iletişime göre planlandığı için afet yoğunluğunu kaldıramaz. Telsiz; arama-kurtarma ve kurumlar arası koordinasyonda vazgeçilmez tek araçtır. Telsizcilik sadece 'bas-konuş' değildir; frekanstan anten gücüne kadar teknik bir uzmanlık gerektirir."

TÜRKİYE’NİN EN AKTİF ŞUBELERİNDEN BİRİ ORDU’DA

Ordu Şubesi, sadece yerel değil, bölgesel bir güç olarak öne çıkıyor. Şube bünyesinde kurulan sistemler hayati önem taşıyor:

· 5 Adet Röle İstasyonu: Kesintisiz kapsama alanı.

· 7 Adet APRS İstasyonu: Deprem verilerinin anlık aktarımı.

· 18 İli Kapsayan Sistem: Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki şehirlerle entegre haberleşme ağı.

400 Lisanslı Gönüllü Göreve Hazır

Ordu’da 400’ün üzerinde lisanslı amatör telsizci bulunduğunu belirten Güneş, TRAC’ın AFAD’ın çözüm ortağı olduğunu ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kritik görevler üstlendiğini hatırlattı.

SON ÇAĞRI: "HAZIRLIKSIZ YAKALANMAK KADER DEĞİLDİR"

Merkezin açılmasıyla birlikte yeni gönüllülerin yetiştirileceğini ve uluslararası standartlarda bir afet haberleşme ağının Ordu’dan yönetileceğini ifade eden Güneş, sözlerini şöyle noktaladı: “Afetler kaçınılmaz olabilir; ancak hazırlıksız yakalanmak kader değildir.”