Dünyanın köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan University of Cambridge bünyesinde yürütülen Cambridge Dedicated Teacher Awards yarışmasına önerilen Ordulu İngilizce Öğretmeni Muhammet AYDIN, 101 ülkenin ön elemeyi geçen 12,000 fark yaratan öğretmeni arasından sıyrılarak uluslararası jüri komitesi tarafından Avrupa Kıtasının en iyi on öğretmeninden birisi olarak seçildi ve Ordumuza bir ilki daha yaşattı.

Cambridge Dedicated Teachers Award ödül programı, çağımızın eğitim anlayışını dönüştüren, öğrencilerin hayatına dokunan ve toplumların geleceğini şekillendiren öğretmenleri küresel ölçekte görünür kılmayı amaçlayan en prestijli uluslararası ödül programlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Bu program; öğretmenliği yalnızca bilgi aktaran bir meslek olarak değil, insan hayatını dönüştüren, fırsat eşitsizliklerini azaltan ve toplumsal gelişimi hızlandıran bir liderlik alanı olarak ele almaktadır. Bu yönüyle Cambridge Dedicated Teacher Awards, eğitim dünyasında sadece bir ödül değil; aynı zamanda küresel ölçekte bir vizyon ve değerler manifestosu niteliği taşımaktadır.

Söz konusu program kapsamında; dünyanın dört bir yanından elemeyi geçen öğretmenlerin değerlendirme sürecinde; öğretmenlerin akademik başarıları yanında, öğrenciler üzerindeki dönüştürücü etkileri, kapsayıcı eğitim anlayışları, sosyal sorumluluk çalışmaları ve değişen dünya koşullarına uyum sağlayan yenilikçi yaklaşımları esas alınmaktadır.

Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda her kıta için belirlenen en iyi 10 öğretmen listesi oluşturulmakta; ardından süreç, küresel ölçekte gerçekleştirilen halk oylaması ile devam etmektedir. Bu yönüyle program, hem akademik hem toplumsal karşılığı olan çok katmanlı bir değerlendirme modeli sunmaktadır.

Bu kapsamda, Ordu ili Ünye ilçesinde görev yapmakta olan İngilizce Öğretmeni Muhammet AYDIN, 101 ülkeden önerilen 12.000 öğretmen arasından seçilerek Avrupa kıtası için belirlenen en iyi 10 öğretmen listesinde yer alma başarısını göstermiştir.

Muhammet Aydın, 21. yüzyıl eğitim anlayışını teoride anlatan değil, onu sahada inşa eden bir öğretmen olarak öne çıkmaktadır. Esnek fiziksel öğrenme ortamları tasarımcısı kimliğiyle eğitimi okul sınırlarının dışına taşıyan Aydın; 21 yıllık meslek hayatına sığdırdığı 53 ulusal ve uluslararası proje ile dikkat çekmektedir.

Üç kıtada elde ettiği “en iyi uygulama” ödülleriyle Türkiye’yi küresel ölçekte temsil eden Aydın, Global Teacher Prize sürecinde dünyanın en iyi öğretmenleri arasında gösterilerek uluslararası saygınlığını pekiştirmiştir. Onun öğretmenliği; sınıf içinde yürütülen bir faaliyetin ötesinde, savaşın gölgesinde, deprem bölgelerinde ve mevsimlik işçi çadırlarında eğitime erişemeyen çocuklara umut olmayı kapsayan bütüncül bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu yönüyle Aydın, öğretmenliği bir meslekten ziyade, toplumsal bir vicdan hareketine dönüştüren adanmış eğitimciler arasında yer almaktadır.

Aydın’ın pedagojik yaklaşımı; öğrenmeyi hayatla bütünleştiren, bireyi merkeze alan ve sürdürülebilir etki oluşturan projelerle somutlaşmaktadır. “English in Street” projesi, okulu yaşayan bir öğrenme alanına dönüştürerek dil eğitimini gerçek yaşamla buluşturmakta ve mesleki eğitime yönelik önyargıları kırmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında gönüllü olarak yürüttüğü METİP çalışmaları, en zor koşullarda dahi eğitimin sürdürülebileceğini ortaya koyarak mevsimlik tarım işçisi çocukları yeniden öğrenmeyle buluşturmaktadır. “Annem Okusun Diye” projesi ise eğitimi aile boyutuna taşıyarak annelerin okuryazarlık kazanmasını sağlamakta ve kuşaklar arası dönüşümün kapılarını aralamaktadır.

Cambridge Dedicated Teacher Awards sürecinde elde edilen bu başarı; Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim alanındaki birikiminin, öğretmenlerinin niteliğinin ve sahada üretilen güçlü pedagojik modellerin uluslararası düzeyde karşılık bulduğunun somut bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca söz konusu program kapsamında seçilen öğretmenlerin hikâyeleri küresel ölçekte paylaşılmakta; eğitim materyalleri, akademik yayınlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin eğitim alanındaki görünürlüğünü artırmakta ve ülkemizin öğretmenlik birikimini uluslararası düzeyde temsil etme imkânı sunmaktadır.

Gelinen aşamada, yarışmanın bir sonraki sürecinde kıta birincilerinin belirlenmesi ve devamında küresel ölçekte yapılacak halk oylaması ile dünyanın en adanmış öğretmeninin seçilmesi planlanmaktadır.