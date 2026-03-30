Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kadın odaklı sosyal projeleri kapsamında hizmete açılan el emeği çarşıları, hem üretici kadınlara ekonomik destek sağlıyor hem de vatandaşlara uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunuyor. Altınordu ve Ünye ilçelerinde kurulan çarşılarda kadınlar, evlerinde ürettikleri el emeği ürünleri sergileyip satışa sunarak gelir elde ediyor. Kadınlardan herhangi bir ücret talep edilmeden kurulan çarşılarda, üreticiler dükkan sorunu yaşamadan ürünlerini sergileyebiliyor.



2 binden fazla kadın yararlandı

Açıldığı günden bu yana 81 bin 323 kişi tarafından ziyaret edilen el emeği çarşılarında, ürünlerini dönüşümlü olarak sergileyen kadınlar toplamda 5 milyon 122 bin 374 TL’lik satış gerçekleştirdi. Bugüne kadar 2 binin üzerinde kadın çarşılardan faydalanarak ev ekonomilerine katkı sundu.

El emeği çarşılarında satış yapan kadınlar, hobi olarak başladıkları üretimlerini kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. Elde edilen gelirlerle kimi kadın çocuklarının eğitimine destek olurken, bazıları ise kazançlarını hayır işlerinde değerlendiriyor. Çarşılar aynı zamanda kadınların sosyalleşmesine de katkı sağlıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çarşılarda çeyizlik ve hediyelik birçok ürün yer alıyor. Tel kırma ve etamin salon takımları, dantel ürünler, iğne oyası başörtüler, yatak örtüleri, çantalar, taş boyama eserler, tablolar, rölyefler, lifler, kanaviçe seccadeler ve amigurumi oyuncaklar gibi birçok el emeği ürün satışa sunuluyor.