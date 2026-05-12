Ordulu İngilizce öğretmeni Avrupa'nın en iyisi seçildi: Şimdi gözler dünya şampiyonluğunda

Mesleki başarısının arkasındaki duygusal motivasyonu paylaşan Muhammet Aydın, öğretmenliğin kendisi için bir çocukluk hayali olduğunu belirtti. 21 yıldır "adanmış bir Cumhuriyet öğretmeni" olarak görev yapan Aydın, başarısının ilham kaynağını şu sözlerle anlattı: "Babam, kısıtlı imkânlar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimine devam edememiş ama öğretmenlik hasretini hep içinde taşımış bir çocuktu. Ben onun o hasretini dindirmek, yarım kalan sevdasını tamamlamak istedim. Tokat'tan Mardin'e kadar Türkiye’nin dört bir yanında bu sevdayla görev yaptım."