Cambridge University Press & Assessment tarafından her yıl düzenlenen ve dünya genelinde fark oluşturan öğretmenlerin onurlandırıldığı yarışmaya bu yıl 126 ülkeden 12 binden fazla başvuru yapıldı. Ordu Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Muhammet Aydın; dezavantajlı çocuklar, afet bölgeleri ve toplumsal projelerdeki sarsılmaz kararlılığıyla jürinin takdirini kazandı.
Ordulu İngilizce öğretmeni Avrupa'nın en iyisi seçildi: Şimdi gözler dünya şampiyonluğunda
Ordu’dan yükselen başarı hikâyesi, eğitim dünyasında sınırları aşarak tüm Avrupa’yı geride bıraktı. Ünye’deki İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, küresel çapta düzenlenen prestijli Cambridge Dedicated Teacher Awards (Cambridge Öğretmen Özverisi Ödülleri) kapsamında Avrupa Bölge Birincisi oldu.
Aydın, 9 bölge kazananından biri olarak Avrupa’nın en iyi öğretmeni unvanını alırken, sınıfı için kitap ödülü ve 2026 yılında yayımlanacak Cambridge ders kitaplarının "teşekkür" sayfasında yer alma hakkı kazandı.
Mesleki başarısının arkasındaki duygusal motivasyonu paylaşan Muhammet Aydın, öğretmenliğin kendisi için bir çocukluk hayali olduğunu belirtti. 21 yıldır "adanmış bir Cumhuriyet öğretmeni" olarak görev yapan Aydın, başarısının ilham kaynağını şu sözlerle anlattı: "Babam, kısıtlı imkânlar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimine devam edememiş ama öğretmenlik hasretini hep içinde taşımış bir çocuktu. Ben onun o hasretini dindirmek, yarım kalan sevdasını tamamlamak istedim. Tokat'tan Mardin'e kadar Türkiye’nin dört bir yanında bu sevdayla görev yaptım."
Şu anda Avrupa’yı ve Türkiye’yi temsilen dünya şampiyonluğu için yarışan 9 finalistten biri olan Aydın için artık karar süreci halkın elinde. Herhangi bir mülakatın olmayacağı bu son aşamada, dünyanın en adanmış öğretmeni halk oylamasıyla belirlenecek.
Ödülü kişisel bir başarıdan ziyade bir memleket meselesi olarak gördüğünü vurgulayan Aydın, halka şu çağrıda bulundu: "Artık sadece Muhammet Aydın değilim; ben tüm Türkiye’yim. Bu ödülü, Türk bayrağını eğitim gibi en kutsal olgu üzerinden zirveye taşımak için istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan çocukların geleceği için bu başarı hepimizin olacak."
Oylama İçin Son Günler!
Dünya birincisinin seçileceği oylama süreci büyük bir heyecanla devam ediyor. İşte oylamaya dair kritik detaylar:
Son Oylama Tarihi: 13 Mayıs 2026, Saat 11.00
Oylama Kanalı: Cambridge University resmî web sitesi üzerinden.
Sonuçların İlanı: Küresel kazanan 2 Haziran 2026 tarihinde tüm dünyaya duyurulacak.
Başarının temelinin "çok sevmekten" geçtiğini belirten Muhammet Aydın, bir çocuğun gözündeki "ben de yapabilirim" ışığını yakmak için tüm Türkiye’den destek bekliyor.