BARAN YALÇIN - YENİÇAĞ - ÖZEL HABER

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emekli Tuğgeneral, Strateji Uzmanı ve Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu'nun, orduevine girişinin yasaklandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BABÜROĞLU ORDUEVİNE ALINMADI

Dündar, Babüroğlu'nun 1974 mezunu subayların davetlisi olarak "Atatürk, Cumhuriyet ve Lozan" konulu konferans için 8 Ocak 2026'da (dün) saat 11.40’ta, Fenerbahçe Orduevi giriş nizamiyesine gittiğini, giriş kartını uzattığında kontrol cihazında, "Girişi yasaktır" uyarısı çıktığını ve bu nedenle orduevine girişinin yasaklandığını öğrendiğini ifade etti.

"BANA TEBLİĞ EDİLMEDİ"

Emekli Tuğgeneral, Strateji Uzmanı ve Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu orduevine girişinin yasaklanması hakkında Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulundu. Babüroğlu, gazeteci Uğur Dündar'ın yaptığı paylaşımın doğru olduğunu ifade ederek, "Bana tebliğ edilmedi. Ama devletime kızgın ya da kırgın değilim" sözlerini sarf etti.

"UYGUN OLMADI, YANLIŞ OLDU"

Babüroğlu Yeniçağ'a yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Uğur Dündar’ın paylaştığı twit doğru. Bana tebliğ edilmedi. Karar alınmış ama benim haberim yok. Orduya ya da devletimize kırgın değilim. Üzgün değilim ama bana tebliğ edilmesi gerekiyordu. Çünkü gidiyorsunuz orduevine, size siz giremezsiniz diyorlar. Uygun olmadı yanlış oldu. Bir de ne için bu kararın alındığını bilmiyorum.”