Ordu’da meydana gelen trafik kazası can aldı. Kabadüz ilçesine bağlı Harami Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Aybastı ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Esra Şentürk ile babası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde babasıyla birlikte seyir halinde olan Şentürk’ün bulunduğu araç, Dişkaya ile Gümüşköy arasında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Esra Şentürk ile babasının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, acılı aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti. Şanlıtürk, yaptığı açıklamada merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.