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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İnşaat sektöründe güven ve vefanın en güzel örneklerinden biri Ordu’da yaşandı. İş insanı Mustafa Demirel, sektördeki ilk adımlarında kendisine güvenerek ilk inşaat projesini emanet eden Gölköy ilçesi Kozüren Mahallesi sakinlerinden İrfan Erdoğan ile yıllar sonra dev bir projede yeniden bir araya geldi. Yıllar önce başlayan bu ticari dostluk, bugün ulusal düzeyde örnek gösterilecek bir güven tablosuna dönüştü.

YILLAR ÖNCE VERİLEN CESARET, BUGÜN YENİ BİR YATIRIMA DÖNÜŞTÜ

İnşaat sektörüne adım attığı ilk günlerde kendisine inanan ve cesaret veren İrfan Erdoğan’ı unutmayan Mustafa Demirel, Şahincili Projesi kapsamında yeni bir anlaşmaya imza attı. Kozören Mahallesi manzarasına karşı gerçekleştirilen buluşmada, topraktan 2+1 daire sözleşmesi karşılıklı imzalarla resmiyete döküldü. Yıllar önce başlayan iş ortaklığının, bugün hâlâ aynı sarsılmaz güvenle devam etmesi sektör temsilcileri tarafından da takdirle karşılandı.

"GÜVENİNİZ BİZİM İÇİN EN BÜYÜK DEĞER"

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Mustafa Demirel, vefa ve güven vurgusu yaptı. Demirel, "Geçmişte bize güvenerek ilk inşaatını emanet eden, bu sektörde bize cesaret veren kıymetli kardeşim İrfan Erdoğan’a bugün yeniden hizmet etmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Şahincili Projemizden, topraktan 2+1 daire anlaşmamızı Kozören Mahallesi manzarasına karşı nasip ettik. Bize güvenen, bizi tercih eden değerli kardeşimize canıgönülden teşekkür ediyor; sözleşmesinin hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Ticarette kazanılan paradan çok daha öte, bu sarsılmaz güven bizim için en büyük değerdir" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE ÖRNEK GÖSTERİLECEK TİCARİ AHLAK

Günümüz iş dünyasında nadir rastlanan bu vefa örneği, sadece Ordu’da değil, ulusal inşaat ve ticaret dünyasında da büyük ses getirdi. İlk müşterisini baş tacı eden ve yıllar sonra aynı kalitede hizmet sunmaya devam eden Mustafa Demirel’in bu adımı, müşteri-müteahhit ilişkilerinde "güven" unsurunun ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.