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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Müftülüğü, engelli ve yaşlı bireylere yönelik başlattığı ücretsiz kuaför hizmetiyle toplumsal farkındalık oluşturuyor. Her ay 60 kişiye ulaşan proje, yoğun ilgi üzerine ilçelere de taşınarak genişletiliyor.

Ordu İl Müftülüğü İl Engelliler Koordinatörlüğü bünyesinde hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi, engelleri ve mesafeleri sevgiyle aşmaya devam ediyor. Gönüllü kuaför Murat Çapan’ın destekleriyle yürütülen ve her ay 60 engelli ile yaşlı vatandaşın yüzünü güldüren çalışma, sadece bir bakım hizmeti sunmakla kalmayıp toplumda büyük bir farkındalık hareketi başlatmayı amaçlıyor.

"Hedefimiz Toplumsal Farkındalık Oluşturmak"Projenin temel amacının dezavantajlı bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak ve toplumda empati duygusunu güçlendirmek olduğunu belirten yetkililer, hizmet modelini şu sözlerle özetledi:"Bizler engelli ve yaşlı kardeşlerimizin mutluluklarına ortak olmak için yola çıktık.

Temel amacımız bu konuda güçlü bir farkındalık oluşturmak.

Kuaför salonuna gelemeyen kardeşlerimize evlerinde bu hizmeti veriyoruz. Kuaföre gelmek, dışarıya çıkmak isteyen kardeşlerimizi ise kendi araçlarımızla evlerinden alıp salona götürüyoruz. Onların sosyal yaşamın içinde yer almasını destekliyoruz.

"PROJE İLÇELERE DE YAYILIYOR"

Ordu merkezinde yakalanan başarının ve vatandaşlardan gelen yoğun talebin ardından, projenin kapsamı genişletiliyor. İl Müftülüğü, bu anlamlı ve farkındalık yaratan hizmet modelini yakın zamanda Ordu'nun tüm ilçelerinde de uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

İlçe müftülükleri ve yerel gönüllü kuaförlerin de sürece dahil edilmesiyle, Ordu genelinde basılmadık bağ, girilmedik ev bırakılmaması hedefleniyor.Her Ay 60 Haneye Şefkat EliTamamen ücretsiz olarak yürütülen ve her ay düzenli olarak 60 vatandaşa şefkat eli uzatan proje, hem hijyenik hem de psikolojik açıdan engelli ve yaşlı bireylere büyük moral sağlıyor.

Evlerinde ziyaret edilen veya özel araçlarla kuaföre taşınan vatandaşlar, kendilerine gösterilen bu hassasiyetten ötürü Ordu İl Müftülüğü’ne ve gönüllü kuaför Murat Çapan’a teşekkür ederek dualarını iletiyor.