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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta, hasat sonrası ortaya çıkan atıklar tarımsal ekonomiye kazandırılıyor.

Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı İçyaka Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, fındık zuruflarının (gavsuk) yakılarak imha edilmesinin çevreye ve toprağa zarar verdiğini belirterek, bu atıkların doğru yöntemlerle zengin birer doğal gübreye dönüştürülebileceğini açıra çıkardı.

Karadeniz bölgesinde fındık hasadının tamamlanmasının ardından üreticileri temizlik telaşı sararken, uzmanlardan ve sivil toplum kuruluşlarından kritik bir çevre uyarısı geldi.

Ordu Gölköy İçyaka Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, fındık ayrıştırma işlemi sonrası geriye kalan ve halk arasında "gavsuk" veya "zuruf" olarak bilinen fındık kabuklarının yakılmaması gerektiğini vurguladı.

Karaosmanoğlu, doğru yöntemlerle kompostlaştırılan fındık gavsuklarının, toprak için altın değerinde organik bir gübreye dönüştüğünü ifade etti.

"FINDIK GAVSUĞU ATIK DEĞİL, TOPRAK İÇİN BİR KAYNAKTIR"

Her yıl binlerce ton fındık atığının yakılarak hava kirliliğine yol açtığını ve toprağın alacağı organik maddelerin heba edildiğini söyleyen Sezai Karaosmanoğlu, "Fındık gavsuklarını açık alanda yakmak yerine kompostlaştırmalıyız.

Bu sayede hem organik atıkları ekonomiye kazandırmış oluruz hem toprağımızın organik madde yapısını destekleriz hem de çevre kirliliğinin önüne geçeriz.

Gavsuklar atık değil, doğru değerlendirildiğinde toprağımız için muazzam bir kaynaktır. Yakmayalım, değerlendirelim. Çevremizi koruyalım, toprağımızı zenginleştirelim" dedi.

6 ADIMDA FINDIK GAVSUĞUNDAN DOĞAL GÜBRE YAPIMI

Karaosmanoğlu, üreticilerin kendi bahçelerinde kolayca uygulayabileceği 6 aşamalı doğal gübre (kompost) yapım yöntemini ise şöyle sıraladı.

Fındık gavsukları uygun ve düz bir zemine yaklaşık 20 santimetre kalınlığında katmanlar halinde serilir.

Destekleyici Malzemeler Eklenir: Ayrışma sürecini hızlandırmak ve kaliteyi artırmak amacıyla her katmana uygun miktarda tarım kireci ve olgunlaşmış ahır gübresi ilave edilir.

Nemlendirme Yapılır: Hazırlanan bu organik yığın, yeterli miktarda su verilerek iyice nemlendirilir.

Süreç boyunca nem oranının korunması ve yığının belirli aralıklarla havalandırılması kritik önem taşır.

Yığın Uygun Şekilde Örtülür: Kompost yığınının üzeri nemi içeride tutacak şekilde örtülür. Buradaki temel amaç, kontrollü bir bakteriyel ayrışma ortamı oluşturmaktır.

Olgunlaşma Süreci Beklenir: Çevre şartlarına ve kullanılan malzemeye bağlı olarak kompostun olgunlaşması 6 ay ile 1 yıl arasında sürer.

Bu sürede mikroorganizmalar atıkları parçalayarak toprağa yarayışlı hale getirir.

Toprağa Kazandırılır: Tamamen olgunlaşan zengin kompost, fındık bahçelerindeki ağaçların dal izdüşümlerine (taç çizgisine) uygun şekilde dökülerek toprağa karıştırılır.

TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TAM ZAMANI

Kimyasal gübre maliyetlerinin arttığı ve toprak çoraklaşmasının küresel bir sorun haline geldiği günümüzde, Ordu'dan yükselen bu yerel formül ulusal tarım politikaları açısından da örnek teşkil ediyor.

Karadenizli üreticilerin bu yöntemi yaygınlaştırması halinde, hem gübre maliyetlerinden milyonlarca lira tasarruf sağlanacağı hem de fındık bahçelerinin veriminin uzun vadede ciddi oranda artacağı öngörülüyor.