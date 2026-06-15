Kaynak: İHA

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan, Avrupa Birliğinin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı "Arım, Balım, Peteğim" Projesi kapsamında kurulan BALMER Şirketi tarafından işletilen bal paketleme tesisinde program gerçekleştirdi.

Vali Muammer Erol, burada yaptığı açıklamada, İngiltere'ye karakovan ve süzme bal çeşitlerinden 17 ton 271 kilogram bal ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, yıl içerisinde daha önce 9 ton 626 kilogram balın aynı ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır da Ordu'nun Türkiye'deki bal üretim merkezlerinden birisi olduğunu ifade ederek "Üreticilerimizin ürünlerinin karşılığını alması, Ordu balımızın markalaşması hepimizin ortak hedefi. Burada İngiltere'ye yapılan ihracat sadece ticari bir başarı değil, aynı zamanda Ordu balımızın uluslararası düzeyde markasının ve güvenilirliğinin bir tescilidir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 17 ton 271 kilogram balın yüklendiği tır, İngiltere'ye uğurlandı.