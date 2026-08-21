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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da dezavantajlı bireylere yönelik yürütülen anlamlı çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Ordu İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Yekta Köse ve hayırsever iş insanı Serkan Poyraz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Ordu Şube Müdürü Ali Kemal Mert’i makamında ziyaret etti.

Kentteki engelli vatandaşların yaşam standardını yükseltmek ve sosyal entegrasyonlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, kamu ve özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden birini gözler önüne serdi.

"Makamının Değil, İnsanın Değerini Bilen Bir Yönetici"Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Ordu İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Yekta Köse, Şube Müdürü Ali Kemal Mert’in dezavantajlı gruplara yönelik duyarlılığına dikkat çekti.

Köse, "Alçakgönüllü yönetici, makamının değil, insanının değerini bilen yöneticidir.

Gönül insanı Ali Kemal Mert Başkanımızı ziyaret ederek, dezavantajlı kardeşlerimize bugüne kadar gönülden verdiği destek ve yardımlardan dolayı teşekkür ettik. Kendisinin bu samimi duruşu ve engelleri kaldıran vizyonu bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Projeler ve Gelecek Adımlar İstişare Edildiİş insanı Serkan Poyraz’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Ordu genelinde engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artıracak yeni projeler ve iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

YİKOB bünyesinde yürütülen yatırımların ve koordinasyon çalışmalarının, dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde optimize edilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, toplumsal dayanışma mesajları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.