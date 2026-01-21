Norveç’te savunma stratejileri kapsamında dikkat çeken bir adım atıldı. Norveç Silahlı Kuvvetleri, olası bir savaş durumunda vatandaşların ev, araç, tekne ve iş makineleri gibi mülklerine el koyabileceğini resmi bir yazı ile bildirdi.

Pazartesi günü binlerce Norveçli tarafından teslim alınması beklenen bu mektuplar, ordunun savaş koşullarında ihtiyaç duyabileceği kaynaklara erişimini garanti altına almayı hedefliyor. Askeri yetkililer, bu uygulamanın barış zamanında herhangi bir pratik karşılığı olmadığını, yalnızca bilgilendirme ve hazırlık amacı taşıdığını ifade etti.

"EN CİDDİ GÜVENLİK DURUMU"

Hazırlıkların önemine dikkat çeken Ordunun Lojistik Teşkilatı Başkanı Anders Jernberg, sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Kriz ve savaşa hazırlıklı olmanın önemi son yıllarda dramatik biçimde arttı.”

Jernberg, Norveç'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştığı en kritik dönemden geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Norveç, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik durumuyla karşı karşıya. Savaş çıkarsa toplumun kaynaklarını seferber etmek zorunda kalabiliriz.”

2026 YILI İÇİN 13 BİN 500 BİLDİRİM

Savunma planlaması dahilinde 2026 yılı boyunca yaklaşık 13 bin 500 adet "hazırlık amaçlı el koyma bildirimi"nin gönderilmesi öngörülüyor. Bir yıl geçerliliği bulunan bu belgelerin yaklaşık üçte ikisinin, önceki yıllarda yapılan bildirimlerin güncellenmesi niteliğinde olduğu kaydedildi.

NATO’nun kurucu üyeleri arasında yer alan Norveç, son yıllarda bölgedeki artan güvenlik riskleri nedeniyle savunma kapasitesini ve toplumsal hazırlık düzeyini artırmaya devam ediyor.