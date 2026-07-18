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Kaynak: İHA

Ordu’da deniz ve iç sularda kurulu kafeslerde yetiştirilen Türk somonu ve levrek, hem iç piyasada tüketiliyor hem de başta Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Üretim faaliyetleri ilin ekonomisine güçlü katkı sağlıyor.

2025’TE ÜRETİM 6 BİN TONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, ilin 121 kilometrelik kıyı şeridiyle su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Toplam tesis sayısı: 33

Deniz sahasında faaliyet gösteren firma: 5

Ağ kafes tesis sayısı: 7

Toplam kapasite: 6.273 ton

2025 üretimi: 6.007 ton

2026’nın ilk 6 ayında ise 4.400 ton Türk somonu ve 250 ton levrek hasat edilerek pazara sunuldu.

TÜRK SOMONUNDA ÜRETİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türk somonu üretiminde alabalıklar kasım-aralık aylarında denizdeki kafeslere bırakılıyor.

Başlangıç ağırlığı: 500-1000 gram

Hasat ağırlığı: 2-3 kilogram

Hasat dönemi: Nisan-Mayıs

Sezon kapanışı: Haziran

Levrek üretimi ise yıl boyunca belirli dönemlerde devam ediyor.

28 MİLYON EURO’LUK İHRACAT GELİRİ

Yetiştiricilik sektöründeki büyüme ihracata da yansıdı. Ordu’da üretilen Türk somonu özellikle Rusya, Japonya, Vietnam ve AB ülkelerine gönderilerek 2025 yılında yaklaşık 28 milyon EURO döviz geliri sağladı.

Öte yandan su ürünleri sektörü, avcılık faaliyetleriyle birlikte yaklaşık 30 milyon EURO ek ekonomik katkı sunarak bölge ekonomisindeki önemini artırdı.

BÖLGE EKONOMİSİNİN YÜKSELEN GÜCÜ

Su ürünleri yetiştiriciliği, Ordu’da hem üretim hacmi hem de ihracat geliriyle dikkat çekiyor. Artan üretim kapasitesi ve dış talep sayesinde sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyümesi bekleniyor.