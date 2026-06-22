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Kaynak: AA

Ünye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Pontus Kralı 6. Mithridates'in sarp kayalıklar üzerine inşa ettirdiği kalenin, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçilere kapılarını açtığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ve Karadeniz Bölgesi'nin önemli kültürel ve turistik noktalarından biri olarak kabul edilen Ünye Kalesi'nin, 3 Haziran 2025 tarihinden itibaren ziyaret edilebildiği kaydedildi.

Bugüne kadar 750 bin ziyaretçinin ağırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açıldığı günden bu yana Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, tarihi atmosferi yakından görme fırsatı buluyor. Ünye Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla tarihi yapı, modern turizm anlayışıyla buluşturuldu. Özellikle kaya içerisine oyulan ve geçmişte sığınak ile su temin amacıyla kullanıldığı değerlendirilen dehlize dünyada tek olan raylı sistemle inilmesi, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği bölümlerin başında geliyor."

Açıklamada, tarihi mirası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan kalenin ilçenin turizm potansiyeline de önemli katkı sağladığı vurgulandı.