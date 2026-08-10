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Kaynak: İHA

Ordu’nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı.

ÇARPIŞMA ZİNCİRLEME KAZAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Gülnisa K. (28) idaresindeki 52 AGG 613 plakalı otomobil, Yiğit H. (21) yönetimindeki 52 ABH 620 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Kamile A. (32) yönetimindeki 52 AGM 425 plakalı otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Yiğit H. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Volkan D. (21), diğer araçlarda yolcu olan İlim Dudu G. (16) ve Zeynep Nil K. (27) hafif şekilde yaralandı.

EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını bildirdi.