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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi’nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir minibüs, bir otomobil ve bir kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.