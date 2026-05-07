

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da son bir haftada düzenlenen 30 ayrı narkotik operasyonunda 30 şüpheli yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi. Güvenlik güçleri kararlı mücadelesini sürdürüyor.

ORDU'DA ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK!

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 27 Nisan-03 Mayıs 2026 tarihleri arasında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasına yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda yürütülen narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerinde toplam 30 ayrı operasyon icra edildi.

30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1’i hakkında “uyuşturucu imal ve ticareti”, 28’i hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak”, 1’i hakkında ise “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçlarından işlem yapıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen bulgular arasında 99 gram esrar, 6 gram skunk, 15 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 2 gram kokain, 11 adet ekstacy hap, 6 kök skunk bitkisi ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların artarak devam edeceği belirtildi.