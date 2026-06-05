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1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Altınordu Halk Eğitimi Merkezi ve ORMEK iş birliğiyle düzenlenen Yıl Sonu Sergisi, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılışa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, il protokolü, eğitim yöneticileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışı ve sonrasında gerçekleştirilen eser incelemeleri adeta miting havasında geçti. Salonu dolduran vatandaşlar, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünlere büyük ilgi gösterdi.

EL EMEĞİ ESERLER HAYRANLIK UYANDIRDI

Sergide yer alan el emeği göz nuru çalışmalar ziyaretçilerden tam not aldı. Birbirinden farklı alanlarda hazırlanan eserler, kursiyerlerin üretkenliğini, azmini ve yeteneklerini gözler önüne serdi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide, öğrenmenin ve üretmenin yaşı olmadığını ortaya koyan çalışmalar büyük beğeni topladı.

TOPAL: "ÖĞRENMENİN YAŞI OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"

Altınordu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tuncay Topal, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlediğimiz Yıl Sonu Sergimiz büyük bir heyecan ve gururla kapılarını açtı.

El emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergimizde; kursiyerlerimizin azmi, sabrı ve üretkenliği en güzel şekilde yansıtıldı. Her bir çalışma, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi.

Emeği geçen tüm usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.

Tüm halkımızı bu anlamlı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz."