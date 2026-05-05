Ordu’da yasa dışı olarak bulundurulan piton yılanı, güvenlik güçlerinin ortak çalışmasıyla ele geçirildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, yürüttükleri operasyon sonucu şahsın elindeki yılanı aldı.

GİRESUN’A GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen piton, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon kapsamında teslim alınarak gerekli kontrollerden geçirildi. Yılan, bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Giresun Hayvanat Bahçesi’ne yerleştirildi.



DKMP’DEN UYARI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının izinsiz şekilde bulundurulması, taşınması ve ticaretinin yasak olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, doğal hayatın korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.