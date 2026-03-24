Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ

Ordu’da Aybastı ile Fatsa ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda yaşanan bozulmalar, vatandaşları kendi çözümünü üretmeye itti.



Yol üzerinde oluşan derin çukurlar ve kasisler nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar tehlikeyi azaltmak için çukurları kendi imkânlarıyla doldurmaya başladı. Bölgeden gelen görüntülerde, vatandaşların taş ve toprakla yolu düzeltmeye çalıştığı görüldü.



Yetkililerden uzun süredir çözüm beklediklerini belirten sürücüler, yolun adeta “köstebek yuvasına döndüğünü” ifade ediyor. Görüntülerde de yolun birçok noktasında ciddi deformasyonlar olduğu dikkat çekiyor.



Özellikle yağışlı havalarda çukurların daha da tehlikeli hale geldiği, ulaşımın aksadığı ve araçlarda maddi hasar oluştuğu belirtiliyor. Daha önce de aynı güzergâhta çamur ve yol bozulmaları nedeniyle ulaşımın zorlaştığına dair şikâyetler gündeme gelmişti.



Vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı bir yol çalışması yapılmasını isterken, yetkililere çağrıda bulunarak yolun bir an önce onarılmasını talep ediyor.