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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Ulubey ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs şoförünün son anda gösterdiği büyük fedakârlık olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Ulubey-Ordu hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün sürücüsü, Ulubey çıkışında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Rahatsızlanmasına rağmen direksiyon hâkimiyetini kaybetmemek için mücadele eden sürücü, içerisinde yolcuların bulunduğu minibüsü kontrollü şekilde bariyerlere yönlendirerek durdurmaya çalıştı.

Minibüsün tamamen durması ise araçta bulunan bir yolcunun el frenini çekmesiyle sağlandı. Şoförün müdahalesi sayesinde araçta bulunan yolcular olası bir kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahraman şoförün son anlarında gösterdiği özveri, olası bir facianın önüne geçerken, olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.