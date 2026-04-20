Ordu’nun Gölköy ilçesi Alanyurt Mahallesi’nde meydana gelen üzücü olayda, üzerine ağaç devrilen Fatma Usta (Şenel, Ersin ve Erson Usta’nın annesi), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ORDU’DA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ordu’nun Gölköy ilçesi Alanyurt Mahallesi’nde meydana gelen üzücü olayda, üzerine ağaç devrilen Fatma Usta (Şenel, Ersin ve Erson Usta’nın annesi), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre olay, Alanyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen ağacın altında kalan Fatma Usta ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Usta, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.