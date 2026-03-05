

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Şubat – 1 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

24 Şubat 2026 tarihinde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 10,79 gram sentetik kannabinoid ve 77 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı ve mahkemece tutuklandı.

25 Şubat 2026 tarihinde ise 4 şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda;



• 14,30 gram sentetik kannabinoid,

• 59 adet ecstasy,

• 0,40 gram esrar,

• 27 adet sentetik ecza maddesi

ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” ve “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçlarından ayrı ayrı adli işlem uygulandı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.