Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ünye ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlıkları koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ünye ilçesinde M.C.K. , H.T. ve S.S.K. isimli şahısların üzerinde ve aracında yapılan adli aramada;

(756) adet sentetik ecza,

(1) gram metamfetamin,

(1) gram bonzai hammaddesi,

​(1) adet ruhsatsız tabanca,

​(5) adet 9 mm tabanca fişeği,

(3) adet cep telefonu ele geçirildi.

Ordu ilinde ikamet eden Afganistan uyruklu M.A. ve Samsun ilinde ikamet eden M.D. ile M.C. isimli şahıslara ait 4 ikamet, 2 araç ve 1 işyerinde yapılan eş zamanlı aramada;

(4) gram metamfetamin,

(5) gram bonzai,

(48) adet sentetik ecza,

(1) gram kokain,

(4) gram kenevir tohumu,

(1) adet likit esrar içerikli elektronik sigara,

(10) adet uyuşturucu kullanma aparatı,

Suçtan elde edildiği değerlendirilen (22.200 TL) nakit para,

(1) adet altın bilezik, (1) çift altın küpe,

(1) adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve fişeği,

(1) adet hassas terazi,

(4) adet cep telefonu ele geçirildi.

Söz konusu olaylarla ilgili olarak 6 şüpheli şahıslar hakkında; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak (TCK 191) ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. M.D. isimli şüpheli şahıs tutuklandı. M.C.K. , H.T. , M.A. ve M.C. isimli şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.S.K. isimli şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.