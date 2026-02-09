Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen başka bir hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon kabininde sıkışma tehlikesi yaşayan sürücü, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tünelin diğer tüpünün bakım çalışmaları nedeniyle kapalı olması, kazanın meydana gelmesiyle birlikte trafiğin tek tüpten çift yönlü sağlanmasına neden oldu. Bu durum, tünel içerisinde ve girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına yol açtı.

Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazada maddi hasar alan kamyon, diğer kamyonun yardımıyla halatla çekilerek tünel dışına çıkarıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tünel yeniden trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.