Kaza, Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan D. (60) yönetimindeki otomobil, Kumru-Korgan yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

Otomobil, karşı şeritten gelen İbrahim Z.’nin (38) kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte Yasemin Z. (36), B.Z. (20), D.Z. (3) ve Halime D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldılar.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.