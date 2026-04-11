Kaza, ilçeye bağlı Çatallı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akan Karakaya yönetimindeki 52 ADY 288 plakalı ticari araç ile Aydın Kılıç’ın kullandığı 52 ACY 020 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.