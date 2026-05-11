Kaza, ilçenin Karakiraz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kahveci’nin (78) kullandığı 52 FH 947 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak fındık bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sürücü Mehmet Kahveci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.