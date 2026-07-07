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Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde bulunan bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaş için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.