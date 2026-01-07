Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Devlet Hastanesi, gerçekleştirdiği kompleks bir operasyonla tıp dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulak önündeki kitle şikayetiyle başvuran 83 yaşındaki hastaya uygulanan cerrahi müdahale ile hem kanserli doku temizlendi hem de estetik bütünlük korundu.



KANSER TANISINDAN BAŞARILI CERRAHİYE

Kulak önünde yer alan bir cilt lezyonu nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi’ne başvuran 83 yaşındaki erkek hastaya yapılan biyopsi sonucunda, Skuamöz Hücreli Karsinom (SCC) adı verilen cilt kanseri tanısı konuldu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Adnan Özdemir ve ekibi tarafından hemen operasyon planlaması yapıldı.

SADECE TÜMÖR DEĞİL, YAYILIM RİSKİ DE TEMİZLENDİ

Operasyonun başarısında en kritik nokta, kanserin tekrar etme riskini minimize etmekti. Bu amaçla;

Tümör, 1 cm’lik güvenli sağlam doku sınırı korunarak tamamen çıkarıldı.

Doğrudan tümör saptanmamış olsa da, yüksek yayılım riski nedeniyle koruyucu amaçla Yüzeyel Parotidektomi işlemiyle parotis tükürük bezi alındı.

Bu sayede hem olası gizli yayılımların önüne geçildi hem de hastalığın nüks etme riski ortadan kaldırıldı.

HEM SAĞLIK HEM ESTETİK: SERVİKOFASİYAL FLEP ONARIMI

Cerrahi işlem sonrası oluşan doku kaybı, hastanın yaşam kalitesini ve estetiğini bozmayacak şekilde özel bir teknikle giderildi. Servikofasiyal Flep adı verilen yöntemle, hastanın kendi dokusu kullanılarak onarım yapıldı. Böylece hastanın hem fonksiyonel hem de estetik bütünlüğü başarıyla sağlandı.

"HEDEF: YAŞAM KALİTESİNİ KORUMAK"

Hastaneden yapılan açıklamada, cilt kanserlerinde cerrahi tedavinin sadece hastalığı yok etmeyi değil, aynı zamanda hastanın sağlık ve yaşam kalitesini en üst düzeyde korumayı hedeflediği belirtildi. Operasyonu sorunsuz şekilde tamamlanan 83 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Hastane yönetimi ve İletişim Tanıtım Birimi, operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Ali Adnan Özdemir’e ve emeği geçen tüm sağlık ekibine teşekkür ederek tüm vatandaşlara sağlıklı günler diledi.