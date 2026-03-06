

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Altınordu Belediyesi iş birliğinde kurulması planlanan Ordu Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi (TEKMER) için KOSGEB’e yapılan ön başvuru kabul edildi. Proje ile Ordu’da teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından Altınordu Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilmesi planlanan Ordu Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi (TEKMER) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında yapılan ön başvurunun kabul edildiği açıklandı.



Ön başvurunun kabul edilmesiyle birlikte Ordu’da teknoloji ve girişimcilik ekosistemini güçlendirecek merkez için fizibilite ve kurulum sürecine resmen geçildi.

Kurulması planlanan merkez ile yenilikçi iş fikirlerinin gelişebileceği güçlü bir girişimcilik ortamı oluşturulması, genç girişimcilerin ve teknoloji odaklı projelerin desteklenmesi, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması ve üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Merkez kapsamında girişimcilere kuluçka programları, paylaşımlı çalışma alanları, mentorluk destekleri ve yatırımcı buluşmaları gibi imkanlar sunulacak. Bu sayede Ordu’nun teknoloji ve inovasyon kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.



Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Ordu’nun teknoloji tabanlı üretim ve girişimcilik alanında bölgesel bir merkez haline gelmesine önemli katkı sağlanması bekleniyor.

KARLIBEL: ORDU’NUN GELECEĞİNDE TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK OLACAK



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, projenin Ordu ekonomisi açısından stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Ordu’nun güçlü bir üretim ve ticaret geleneğine sahip olduğunu ifade eden Karlıbel, günümüzde şehirlerin rekabet gücünün yalnızca üretim kapasitesiyle değil aynı zamanda teknoloji geliştirme ve inovasyon yeteneğiyle de ölçüldüğünü söyledi.

Altınordu Belediyesi ile iş birliğinde kurulacak merkezle birlikte Ordu’da girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Karlıbel, gençlerin ve girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir altyapı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Karlıbel ayrıca kurulacak merkezin bölgedeki sanayiciler ve KOBİ’lerin teknoloji ile buluşmasına da önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, üniversite, sanayi ve kamu iş birliğinin güçlü bir örneğinin ortaya çıkacağını belirtti.