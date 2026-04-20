Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, tefecilik, tehdit ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Altınordu ve Ulubey ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda 40 senet, 2 çek ve 1 POS cihazı ele geçirildi.

Soruşturmada 55 kişinin yaklaşık 31 milyon TL mağdur edildiği belirlenirken, şüphelilerin hesaplarında 84 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.