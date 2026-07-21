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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 1.095 sikke, 121 tarihi obje, gümrük kaçağı araç ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

JANDARMADAN KAÇAKÇILIĞA DARBE: BİNİN ÜZERİNDE SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla yürüttüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve kaçak ürün ele geçirildi.

1.095 SİKKE, 121 TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

1.095 adet sikke,

121 adet tarihi obje,

1 adet gümrük kaçağı araç,

1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser ve diğer materyaller muhafaza altına alınırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nın vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla önleyici kolluk hizmetlerine aralıksız devam edeceği vurgulandı.