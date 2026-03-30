Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçmişi 1700’lü yıllara uzanan Ayanikola Adası için hazırlanan restorasyon ile çevre düzenleme projesinin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı ifade edildi.

Açıklamada, kilise kalıntılarını içeren Ayanikola Adası’nın Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının katkılarıyla yürütülecek çalışmalar kapsamında özgün yapısına uygun biçimde yenileneceği belirtildi.

Kıyı Kanunu çerçevesinde devletin hüküm ve tasarrufu altına alınan alanın, iki yıllığına Ordu Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında adaya ulaşım, doğal ve kültürel dokuya uygun şekilde tasarlanan ahşap köprü ile sağlanacak. Ayrıca ada çevresine ahşap basamaklar yerleştirilecek, yapılacak aydınlatma çalışmalarıyla alan gece de görünür hale getirilecek. Hayata geçirilecek proje ile Ünye'nin önemli kültürel miraslarından biri yeniden gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak. Çalışma ile aynı zamanda bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor."