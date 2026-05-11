Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor. Geleneksel "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan uçuş programının tarih ve saat detayları belli oldu.

GÖSTERİ AKYAZI SAHİLİ'NDE

SOLOTÜRK'ün yetenekli pilotlarının F-16 savaş uçağıyla gerçekleştireceği nefes kesen gökyüzü gösterisi, Altınordu ilçesinde yer alan Akyazı sahilinde, Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı mevkiinde izleyiciyle buluşacak. Tüm Ordulu vatandaşların davetli olduğu ana etkinlik öncesinde, pilotlar tarafından çevre tanıma ve prova uçuşları da yapılacak.

SOLOTÜRK ORDU UÇUŞ TAKVİMİ

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek uçuşların programı şu şekilde açıklandı:



Çevre Tanıma Uçuşu: 15 Mayıs 2026 Cuma - Saat: 12.20

Prova Uçuşu: 16 Mayıs 2026 Cumartesi - Saat: 18.00

Gösteri Uçuşu: 22 Mayıs 2026 Cuma - Saat: 18.00

Yer: Akyazı Sahili, Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı Mevkii, Altınordu / Ordu