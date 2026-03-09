

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu, hafta sonuna acı haberle başladı. Gölköy’de sobadan sızan karbon monoksit, anne Emine Akdeniz ve kızı Leyla Akdeniz’in yaşamını yitirmesine neden oldu.

ORDU’DA SOBADAN SIZAN GAZ ANNE KIZI HAYATTAN KOPARDI

Ordu’nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trajik olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir aileyi hayattan kopardı. Anne Emine Akdeniz ve kızı Leyla Akdeniz, zehirlenerek yaşamını yitirdi.

OLAY GÖLKÖY PAŞAPINAR MAHALLESİ'NDE YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Gölköy ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi’nde meydana geldi. İkametlerinde bulunan Emine Akdeniz ve kızı Leyla Akdeniz'den bir süre haber alınamaması üzerine durum fark edildi. Eve giren yakınları ve mahalle sakinleri, anne ve kızı hareketsiz halde buldu.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan ve acil müdahaleye alınan Emine ve Leyla Akdeniz, yapılan tüm tıbbi çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçede büyük üzüntüye neden olan vefat haberi, Akdeniz ailesinin yakınlarını yasa boğdu. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yetkililer özellikle rüzgarlı havalarda soba kullanımı konusunda vatandaşları bir kez daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.