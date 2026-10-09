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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve yasa dışı üretime yönelik düzenlediği dev operasyonla büyük bir cephaneliği ele geçirdi.

Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı bir silah imalathanesi de dâhil olmak üzere yüzlerce suç unsuru ve mühimmat ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari ve fiziki çalışmalar neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla silah üretimi ve satışı yaptığı tespit edildi. 4 Ekim 2026 tarihinde iki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen suç unsurları şunlardır:

11 adet ruhsatsız tabanca

5 adet kurusıkı tabanca

33 adet tabanca şarjörü

1 adet tam teşekküllü silah imalathanesi

216 adet 9 mm çapında tabanca fişeği

456 adet silah yapımında kullanılan muhtelif teknik malzeme

2 ŞÜPHELİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINDA

Operasyonun ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bölgede halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı silahlanma, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine karşı yürüttükleri mücadelenin kararlılıkla kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.