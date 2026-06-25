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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Altınordu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Altınordu İlçesi Ata Sanayi Mevkii’nde meydana gelen olayda, ekiplerin hızlı müdahalesi alev alan araç söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ata Sanayi Mevkii’nde seyir halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, durumu fark eden vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin çevreye sıçramasını engellemeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yetkililer, araç sürücülerine olası yangın risklerine karşı araçlarının bakımını düzenli yaptırmaları ve acil durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.