18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, şehitlerimiz Ordu Şehitliğinde düzenlenen programda dualarla yad edildi.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü anma programı kapsamında ilk tören, Eskipazar mevkiinde bulunan Ordu Şehitliği’nde gerçekleştirildi.

Ordu Şehitliği’ndeki Anıta, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Dr. Sağ. Alb. Öner Önder, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Selami Türkmen, Polis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından çelenk sunuldu.

Ordu Şehitliği’ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı atışı ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Doğan Demirbilek yaptı.

Demirbilek, ”Tarihimizin şeref sayfalarından biri de bundan 111 yıl önce, 18 Mart’ta Çanakkale’de yazılmıştır. Çanakkale’de; teknik üstünlük, yurt ve ulus sevdası karşısında bütün anlamını yitirmiş; zafer mertlikle kucaklaşmış, ölüm ise şehit olmakla yüceltilmiştir. Türk ulusunun Atatürk’le kavuştuğu muhteşem bir zaferin adı olan Çanakkale, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘önsözü’dür. Çanakkale, düşmanın zannettiği gibi öylesine bir savaş ve sıradan bir ölüm yeri değildir. Çanakkale; Türk’ün bitti sanılan askerî gücünün tükenmediğini, koşullar ne kadar ağır olursa olsun, iyi yönetildiği takdirde tüm zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve inanca sahip olduğunu dünyaya kanıtlamıştır. Türk Ordusu’nun Çanakkale’de vermiş olduğu bu büyük mücadele; sadece dünya tarihi üzerinde yarattığı büyük etkiyle değil, Türk harp sanatının uygulanış tarzı, başta büyük önder Atatürk olmak üzere kanlı mücadelede ön plana çıkan kahramanlar ve askerî dehalar, Türk askerinin doğasında bulunan insani değerlerin muharebe sahasında tezahürü bakımından da dünya harp tarihinde örneği olmayan bir olaydır.” diye konuştu.

Program, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü mesajının okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajında; “Milletimizin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum. Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil; inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale’de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Anadolu’nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanlarımız; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olmuş, vatan toprağını canları pahasına savunmuştur. Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi.

Vali Muammer Erol ise, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü anma programı kapsamında Ordu Şehitliği’nde düzenlenen programda Şehitlik özel defterinde şu görüşlere yer verdi: “Aziz Şehitlerimiz; Sizler, canlarınızı hiçe sayarak verdiğiniz destansı mücadele ile bu toprakları bizlere vatan kıldınız. İnancınız, cesaretiniz ve kahramanlıklarınızla şanlı bayrağımıza rüzgâr oldunuz. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarınızı ortaya koymaktan çekinmeyerek devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin teminatı oldunuz. Bizlere miras bırakılan vatan topraklarının her karışı için canımızı feda etmekten, kanlarımızı aziz Türk Milletinin istiklali ve istikbali için akıtmaktan bir an bile geri durmayacağımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar kalması için üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize sizlerin huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Vatan, Millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimiz! Yüce Türk Milleti size minnettardır. Ruhunuz şad olsun.”

Konuşmaların ardından, şehitlerin ruhlarına ithafen Hz. Ömer Camii İmam Hatibi Abdulkerim Şahin tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından dua edildi.

Daha sonra Muammer Erol, protokol mensupları ile birlikte şehitlikte bulunan şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Muammer Erol, Ordu Şehitliğinde yapılan anma programının ardından, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü anma programı kapsamında, Altınordu Aziziye (Yalı) Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.