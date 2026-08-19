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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Altınordu ilçesi, Türk halk müziğinin ve yerel kültürün önemli isimlerini bir araya getiren anlamlı ve nostaljik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sanatçı Güngör Coşkun’un Altınordu’nun sevilen mekânlarından Umpam Pastaneleri’nde gerçekleştirdiği ziyaret, adeta doğaçlama bir müzik şölenine ve unutulmaz bir kültür zirvesine dönüştü.

Yolları Ordu’da KesiştiKültür ve sanat dünyasının kıymetli isimlerinin bir araya geldiği bu "güzel tesadüf", Ordu’da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Buluşmada; Türk halk müziğinin usta isimlerinden Tuğrul Şan ve Ordu’nun güçlü kadife sesi Eylem Aydın yer aldı. Sanatçılara, misafirperverliğiyle tanınan Umpam Pastaneleri’nin sahibi iş insanı Şabanali Çamkerten eşlik etti.

Mekân Sahnesine Dönüştü, Türküler Birlikte SöylendiSıcak bir sohbetle başlayan buluşma, kısa sürede keyifli bir müzik meclisine evirildi. Birbirinden değerli sanatçılar, geçmişten günümüze uzanan sevilen türküleri hep birlikte seslendirerek mekândakilere unutulmaz anlar yaşattı. Sanatın birleştirici gücünün sergilendiği gecede, Ordu’nun kültürel zenginliği ve sanata olan bağlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

GÜNGÖR COŞKUN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ziyaret sonrası duygularını dile getiren sanatçı Güngör Coşkun, bu değerli buluşmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti. Coşkun, "Güzel tesadüfler ve harika bir muhabbetle bir araya geldik. Değerli abim Tuğrul Şan, Ordumuzun kıymetli sesi Eylem Aydın ve Umpam Pastaneleri’nin sahibi, değerli kardeşim Şabanali Çamkerten ile bir arada olmak çok keyifliydi.

Birbirinden değerli insanlarla türküler okuduk. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan, misafirperverliğiyle gönlümüzü fetheden Şaban kardeşim’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.